Сьогодні 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Сьогодні 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками вдруге

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 07:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка сімейства Кардашян-Дженнер опублікувала в Instagram перше фото малюка
Кайлі Дженнер підтвердила, що стала мама вдруге
Кайлі Дженнер підтвердила, що стала мама вдруге / Фото: Getty Images, instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками ще минулого тижня, але тільки зараз сестра Кім Кардаш'ян вирішила повідомити радісну новину. Вона виклала фотографію руки новонародженого малюка, написавши "2.02.2022" і додала синє серце.

Скріншот: Instagram

Пара не повідомляла стать та ім'я дитини, але фанати впевнені, що у Кайлі та Тревіса народився син.

Реклама

Нагадаємо, інформація про вагітність Дженнер з'явилася у серпні , восени вона підтвердила чутки , опублікувавши зворушливе відео

Раніше Кайлі Дженнер зізнавалася, що мріє бути багатодітною матір'ю.

У 2018 році Кайлі народила первістка – дочку Стормі. Через рік вони з Тревісом Скоттом розйшлися, але незабаром знову поновили стосунки.

Реклама

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Фото: instagram.com/kyliejenner

Ходили чутки, що Скотт змінив Дженнер, але та вибачила його заради їхньої доньки. До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джефріс, а 2015-го в соцмережах усі говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.

Раніше ми розповідали, що Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Пошта" від Jerry Heil
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти