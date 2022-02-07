Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками вдруге

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками ще минулого тижня, але тільки зараз сестра Кім Кардаш'ян вирішила повідомити радісну новину. Вона виклала фотографію руки новонародженого малюка, написавши "2.02.2022" і додала синє серце.
Пара не повідомляла стать та ім'я дитини, але фанати впевнені, що у Кайлі та Тревіса народився син.
Нагадаємо, інформація про вагітність Дженнер з'явилася у серпні , восени вона підтвердила чутки , опублікувавши зворушливе відео
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Раніше Кайлі Дженнер зізнавалася, що мріє бути багатодітною матір'ю.
У 2018 році Кайлі народила первістка – дочку Стормі. Через рік вони з Тревісом Скоттом розйшлися, але незабаром знову поновили стосунки.
Ходили чутки, що Скотт змінив Дженнер, але та вибачила його заради їхньої доньки. До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джефріс, а 2015-го в соцмережах усі говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.
Раніше ми розповідали, що Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге .