Жінка-пожежа: Дженніфер Лопес з новою зачіскою та в зухвалих образах з'явилася на обкладинці Rolling Stone

Вкотре підірвала Мережа новими образами співачка та актриса Дженніфер Лопес. Зірка виглядає приголомшливо!
Артистка прикрасила обкладинку журналу / Фото: instagram.com/rollingstone
52-річна Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці нового номера журналу Rolling Stone . Ця поява приурочена до прем'єри фільму "Перший зустрічний" із Джей Ло у головній ролі. І кадри нової фотосесії вже справили справжній фурор у Мережі!
Вбрання для обкладинки було обрано під стать: лук від Balmain з глибоким декольте, стильні прикраси Tiffany & Co. і Jennifer Fisher, – і Лопес в черговий раз у центрі обговорення.
Дженніфер Лопес на обкладинці Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone
У новому інтерв'ю артистка, у якої зараз знову романтичний період із Беном Аффлеком, відкрила завісу особистого.
Я не буду багато говорити про це. Ми обоє подорослішали. Ми й такі самі, й інші. І це приємно. У мене є другий шанс на справжнє кохання. Як я вже сказала, ми багато чого навчилися. Ми знаємо, що реально, а що ні. Все змінилося. Але я намагаюся не говорити надто багато,
- зазначила Дженніфер.
Дженніфер Лопес з'явилася у розкішній фотосесії для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone
Дженніфер Лопес з'явилася у розкішній фотосесії для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone
Дженніфер Лопес з'явилася у розкішній фотосесії для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone
Дженніфер Лопес з'явилася у розкішній фотосесії для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone
Шанувальники сподіваються, що парі цього разу вдасться дійти до вівтаря та стати щасливими.
Також зараз обговорюють, яку страву Вікторія Бекхем їсть щодня ось уже 25 років.
Ірина Майстренко
Редактор Зірки Сьогодні
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року. Більше статей автора