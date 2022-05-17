Як Макс Тарапата з Холостячки став "зіркою" Євробачення, а ніхто й не помітив

/ Фото: Колаж: Сьогодні,
У день фіналу Макса Тарапату активно почали відзначати в Insta-сторізі його підписники. Очевидно, Макс не дивився конкурс "Євробачення", тому що був дуже здивований, коли фанати почали тегати його у соцмережі і не одразу зрозумів, що відбувається.
Багатьом фолловерам Тарапата нагадав учасника з Румунії – WRS (справжнє ім'я артиста – Андрій-Йонуц Урсу). Фанатки Макса публікували фото артиста в Instagram і жартома цікавилися – що ж Тарапата робить на "Євробаченні"?
Макс перепостив кілька сторіз у свій профіль і написав: "Що я пропустив?" і "Що відбувається?"
Пізніше ще більше людей почали писати Максу, що він схожий на румунського артиста, на що Макс також жартома звернувся до президента України Володимира Зеленського: "Володимире Олександровичу, зупиніть цю х..."
Ну, а тепер давайте порівняємо – чи справді Макс Тарапата схожий на WRS?
Під цим кадром – голосування! Чи справді хлопці схожі, як брати?
Нагадаємо, Макс Тарапата вступив до лав тероборони Києва.