Галкін показав, як проходить лінійка в школі, за яку він платить близько 1 млн грн (відео)

Максим Галкін і Алла Пугачова відвели дітей до другого класу / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Сьогодні Instagram-акаунти зірок рясніють фото зі шкільних лінійок . Сторінка Максима Галкіна не стала винятком. Гуморист разом з дружиною Аллою Пугачовою відвели семирічних двійнят Гаррі і Лізу в школу . Також проводжати двійнят до другого класу прийшла дочка Крістіни Орбакайте – Клавдія Земцова.
Відео з 1 вересня Максим Галкін опублікував у себе в Instagram.
Галкін почав знімати ще на під'їзді до школи, так що в кадр потрапила і парковка з люксовими авто.
Тільки потім в кадрі з'явилася усміхнена Пугачова з близнюками і онукою.
На вулиці всіх учнів і їх батьків зустрічав мім.
Потім Галкін показав актовий зал, в якому і проходила святкова лінійка. Гостей і школярів залі розважали барабанщиці. Вони влаштували мініпарад.
Звичайно ж, в кадрі була і вся зіркова сім'я.
Підписники по-різному відреагували на нову публікацію Галкіна. Багатьох здивувала розкіш лінійки в навчальному закладі . Особливо підписники гумориста звернули увагу на дорогі авто.
- "По машинам схоже на похорон авторитету"
- "Тачки на підбір"
- "Школа мільйонерів?"
Гаррі і Ліза навчаються вчаться в Першій московській гімназії. Вартість навчання близько трьох мільйонів рублів на рік (1 090 065 гривень). У кожному класі є не тільки вчитель, а й вихователь. Разом з ним учні молодших класів ходять на прогулянки, секції та виконують домашні завдання. Крім цього, частина предметів викладають двома мовами – російською та англійською.
Інші новини про зірок: