Єфросиніна, Цибульська, Кошовий: хто з українських зірок – батьки першокласників (фото)

З початку пандемії COVID-19 в багатьох школах скасували святкові лінійки, але для першокласників все ж зробили виняток. Хто ж із зірок укршоубізу повів своїх малюків в перший клас цього року?

Діти українських зірок пішли в перший клас / Фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/evgenii.koshevoi

Море нових емоцій, знань і 11 років захоплюючого шляху під назвою "школа" попереду не тільки у першокласників, а й у батьків, чиї діти йдуть до школи вперше.

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У цій збірці ми зібрали як вже досвідчених зірок-батьків, так і тих, чиї дітки тільки збираються осягнути всі переваги шкільного життя.

Маша Єфросиніна

У Маші Єфросиніної та її чоловіка Тимура є старша дочка Нана. Зараз дівчина навчається за кордоном, а її молодший брат Саша цього року пішов в перший клас. Син Маші буде вчитися в тій же школі, що і діти президента України Володимира Зеленського.

Наш з Тимуром другий перший клас! Почуття гостріші та більш усвідомлені! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ні до біса! Вранці виявила, що піджак синові не відпарида, штани не підшила, сзмінне взуття не зібрала (з цієї зайнятістю). У три нових пари туфель не вліз – ну, ні разу ж не вдягав, а вже маленькі...Тимур ірже, Саню хвилює, коли його вже заберуть! Стрес, коротше, – написала Маша в Instagram.

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Євген Кошовий

Для Євгена та його дружини Ксенії це вже друге "вперше до першого класу". Їхня старша дочка Варвара йде до восьмого класу, а молодша, Серафіма, до першого! До слова, дівчинка пішла в приватну школу International Innovative School.

Скріншот: Instagram

Юрій Ткач

Разом з Серафімою Кошовою буде вчитися і дочка коміка і колеги Євгена Кошового, Юрія Ткача, Ліза.

Ми стартанули, побажайте нам хороших оцінок, – написав в Instagram Юрій.

Дочка Юрія Ткача пішла в перший клас / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Оля Цибульська

Вссім'ї Олі Цибульської теж першокласник – її син Нестор пішов в школу, чому зоряна мама неймовірна рада. У той же час, для Олі це і хвилююче. Своїми емоціями співачка поділилася в Instagram, написавши зворушливе послання синові:

Перший раз у перший клас. Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все. Все, чуєш? Ми пишаємось дуже тобою. Тільки вчора принесли малюка на руках додому з пологового, а сьогодні чіпляла метелик на твою святкову сорочку. Ти мрієш космічними масштабами і зможеш отримати все. Сьогодні початок. Пам’ятай: важливо що ти відчуваєш, хто поруч і до чого прямуєш. Решта – дрібниці. Емоції зашкалюють, – написала Оля.

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Оля Цибульська відвела сина Нестора в перший клас / Фото: instagram.com/cybulskaya

Ірина Федишин

Молодший син співачки Ірини Федишин, Олег, – теж першокласник! У Федишин також є старший син Юра.

Сьогодні Олег пішов перший раз в перший клас. Вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю, щоб цей рік навчальний пройшов в школі, а не вдома, – написала Ірина в Instagram.

Ірина Федишин з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Хто ще з зірок повів дітей до школи?

Дочки Олі Полякової , Маша і Аліса, теж відзначають День знань. Маша пішла в 11-й клас, а Аліса – в 4-й.

Скріншот: Instagram

Син Потапа Андрій провів татові екскурсію школою, показав нові підручники і свій клас. Хлопчик пішов у сьомий клас.

Скріншот: Instagram

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Настя, дочка Сергія Танчінца, лідера гурту БЕЯ ОБМЕЖЕНЬ, теж пішла в сьомий клас.

Сергій Танчинець з дочкою і дружиною / Фото: пресслужба

15-річна дочка Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, тепер буде вчитися в школі в Каліфорнії, США.

Ольга Фреймут з дочкою Златою / Фото: instagram.com/freimutolia

У коментарях підписники Олі обурилися тим, що вона, будучи патріоткою своєї країни, відправила доньку за кордон, на що Фреймут відповіла, що Злата – громадянка Великої Британії і "має право на англійську мову, як українці на українську".

Скріншот: Instagram

Дочки Камалії Арабелла і Мірабелла пішли в третій клас.

Камалія відвела дочок в третій клас / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Багатодітні батьки Тарас Тополя та Alyosha теж відвели малюків на навчання. Старший син пари пішов до третього класу, а молодший поки що в підготовчу групу.

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

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Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок: