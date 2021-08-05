Як Регіна Тодоренко виглядала в дитинстві – рідкісні фото телеведучої

Регіна Тодоренко показала свої дитячі фото / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко, яка нещодавно здійснила свою дитячу мрію , продовжує ділитися з підписниками сокровенним. Телеведуча розповіла про своє дитинство і опублікувала кілька архівних фото з рідним братом.
В InstaStories Регіна поділилася, що в дитинстві мало проводила часу з батьками, так як вони багато працювали. Мама телеведучої була в декреті зовсім небагато. Вона повернулася на роботу, коли Регіні виповнився рік.
Вони йшли рано вранці, поверталися пізно ввечері, – розповіла Тодоренко.
Єдиний час, коли телеведуча могла провести час з батьками – це ранній ранок і пізній вечір.
У дитинстві Регіна любила приходити в батьківську спальню і засипати з мамою і татом.
Я пам'ятаю, як пірнала в батьківське ліжко під ковдру, лягала між мамою і татом, і вони виснажені, втомлені, в напівзасипаної стані, однією рукою гладили мене, а друга рука перебувала в глибокому сні, – поділилася спогадом Тодоренко.
Регіна Тодоренко поділилася зворушливим спогадом про дитинство / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регіна зізналася, що з розумінням ставилася до того, що батьки багато працюють і не ображалася на них. Вона зазначила, що саме в дитинстві вона усвідомила цінність грошей.
До слова, у телеведучої дуже дружна і велика родина. Не так давно Регіна разом з братом всіх зворушили, здійснивши давню мрію своїх батьків – вони подарували їм машину. Раніше ми про це розповідали.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях", в якому вона розповіла про сім'ю:
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