Як російські ЗМІ готують фейки про українських зірок – Цибульська розкрила нову схему

Оля Цибульська розповіла, як росЗМІ поширюють фейки про українських зірок / Фото: instagram/cybulskaya

Інформаційна війна продовжується. Російські ЗМІ активно розповсюджують фейки про війну в Україні, намагаються довести, що фото, які бачить увесь світ – брехня та російська армія тут ні до чого. Встигають росЗМІ та спровокувати скандали навколо українських виконавців, які підтримують Україну та активно виступають проти російської агресії.

Оля Цибульська розповіла, що у ЗМІ з'явилися скрини листування, ніби вона погодилася виступати для росіян за п'ять тисяч євро. Співачка закликала не вірити цьому. Вона розповіла, як виникають такі листування.

Реклама

Спочатку її концертному менеджеру в Telegram надійшов запит на корпоратив в Ізраїлі після закінчення війни. Коли представник Цибульської став уточнювати подробиці про можливий концерт, спілкування закінчилося, а обліковий запис заблокували. А трохи згодом з'явилося фейкове листування про концерт для росіян.

І я знаю про випадки наших артистів, коли брали листування та фотошополі, ніби артистів запрошували виступати в Росію і вони погоджувалися. Хочу вас попередити: жодних виступів Росії в мене не було і не буде.

Оля Цибульська прикріпила приклад цього листування.

Скріншот: Instagram

До слова, раніше росЗМІ публікували листування з представниками Віри Брежнєвої та Івана Дорна, стверджуючи, що ті збираються у Росії.

Реклама

Нагадаємо, раніше українські співаки потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.

Помнете, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.