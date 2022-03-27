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Віра Брежнєва заспіває для російських олігархів під час війни в Україні? Співачка зробила відверте зізнання

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27 березня, 16:04
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Хоч артистка нині підтримує Україну і виступає проти війни, її директор у Росії охоче приймає запити на проведення концертів
Віра Брежнєва відповіла на заяву її директора, що вона готова виступати для російських олігархів
Віра Брежнєва відповіла на заяву її директора, що вона готова виступати для російських олігархів / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube

Українська співачка Віра Брежнєва тривалий час жила і працювала в Росії. Однак після нападу російських окупантів на батьківщину артистка поїхала в Італію, де допомагає українським біженцям.

Водночас директор Брежнєвої Сергій Сметанін вважає, що співачка цілком готова виступити для "російської еліти", але за великі гроші.

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Як повідомляють росЗМІ, днями журналісти зателефонували до Сметаніна, представившись клієнтами, і запитали, чи не збентежить Брежнєву виступ на заході російського олігарха. Директор артистки заявив про готовність забронювати вказану дату.

Зараз дата вільна. Ну, дивіться, у нас є варіант зменшеного складу. Точно не можу сказати нині по людях, бо у нас частина людей українці — хтось із них роз'їхалися зі зрозумілих причин. Частина колективу російська. Ми також не розуміємо, що буде з виїзними документами. Кажу як є, дивимося, що можна зробити щодо пересування і таке інше, – сказав директор Віри.

Він додав, що може знизити вартість виступу з 50 тисяч євро до 40 тисяч.

Однак сама Віра Брежнєва шокована такою заявою директора. Вона запевнила шанувальників, що це брехня, і закликала не вірити фейкам.

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Дорогі мої підписники! У Мережі з'являється фейкова інформація вже і про мене. Ви ж у мене люди, що думають, і адекватні. Будь ласка, фільтруйте інформацію, яку читаєте та бачите. Не ведіться на це! – написала співачка.

Скриншот Instastories

Зазначимо, що Віра Брежнєва одна з перших виступила проти війни Росії в Україні. Артистка намагалася достукатись до росіян, які вірять пропаганді. Та натомість її облили брудом і захейтили.

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