Як зараз виглядає племінник Наташі Корольової – сестра співачки показала рідкісне фото

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого 11-річного сина Володимира.

Зараз Ірина живе у США з чоловіком та двома дітьми. Нещодавно Осауленко поділилася рідкісним фото з донькою та сестрою, а тепер вирішила показати в Instagram нове фото сина Матвія

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/ Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Хлопчик народився 2004 року. Його хрещеним став Ігор Ніколаєв.

Як згадувала Наташа Корольова, про діагноз Матвія сім'я дізналася не одразу. Перші дивацтва в поведінці хлопчика помітила бабуся. Спочатку ніхто не звертав на це увагу, а коли запитань почало виникати все більше, було прийнято рішення пройти обстеження. У чотири роки у Матвія діагностували аутизм.

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Матвій дуже симпатичний, добрий хлопчик, просто живе у якомусь своєму вигаданому світі. Світ звичайних людей йому не цікавий. Йому не потрібна дружба дітей, у нього немає емоцій. Ми навіть не бачимо, яким він бачить світ, – ділилася співачок в одному зі своїх інтерв'ю.

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

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Наташа Корольова допомагає старшій сестрі займатися реабілітацією сина Матвія. Співачка оплачує дорогі процедури, спрямовані на покращення стану племінника.

Раніше Наташа Корольова вперше зізналася, що відбувалося поза камерами після її зізнання про позашлюбну доньку.