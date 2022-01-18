Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сім'я у зборі: дивіться рідкісне фото Наташі Корольової із сестрою та племінницею

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 12:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наташа Корольова вирішила провести відпустку в Майамі, де вже багато років живуть її мама та старша сестра із сім'єю
/ Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова активно у соцмережах ділиться спільними фото зі своєю родиною. Часто в Мережі критикують не лише співачку, а й її близьких. Але фото зі старшою сестрою Іриною, яка колись була відома під псевдонім Руся, рідко можна побачити. Сестри вирішили це виправити.

Ірина опублікувала в Instagram кілька фото з Наталкою Корольовою, а також знімок співачки з племінницею.

Реклама

Наталя Корольова з сестрою
Наталя Корольова з сестрою / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова із сестрою Іриною
Наташа Корольова із сестрою Іриною / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова з племінницею
Наташа Корольова з племінницею / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Реклама

Нагадаємо, Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира.

Нині Ірина живе у США. У неї двоє дітей – дочка Софія та син Матвій. У сина у чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині та оплачує дороге лікування Матвія.

Раніше Наташа Корольова вперше зізналася, що відбувалося поза камерами після її зізнання про позашлюбну дочку.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти