Як Софія Ротару співала один зі своїх хітів "під градусом" – зізнання відомого композитора

Як Софію Ротару напоїли на зйомках "Блакитного вогника" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Виявляється, хіт "Горная лаванда" Софія Ротару могла і не виконати. Автори пісні вважали, що співачка вже втрачає свою популярність. Про це пише "Експрес газета"

Будучи молодими і йоржистими, вважали, що Ротару вже сказала своє слово, що її вік в творчості закінчився і нічого нового вона зробити вже не зможе, – розповів Михайло Шабров.

На кандидатурі співачки наполягло вище керівництво Центрального телебачення. У підсумку на сцену "Блакитного вогника" в 1986 році Софія Ротару вийшла разом з Яаком Йоала.

Автори пісні "Горная лаванда" зізналися, що співачка перед першим виступом з цією композицією дуже хвилювалася і не могла вести себе розкуто. Організатори "Блакитного вогника" пішли на хитрість і напоїли співачку коньяком , що відразу зробило її сміливіше.

Той сами виступ Софії Ротару:

Не міг не прокоментувати таке зізання музичний критик Сергій Соседов. Він вважає це правильним рішенням. Музичний критик назвав той самий виступом Ротару одним з кращих.

Вона така боягузка. Її треба весь час якось кочегарити, така вона боязка. Завжди чогось боїться, і, розмовляючи з вами, вона ніби йде по мінному полю, чекає каверзи. Вона довіряє тільки вузькому колу людей, погано сходиться з новими, – сказав Сосєдов в бесіді в Blitz +.

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