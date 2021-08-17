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Ротару позувала в вишиванці в Італії. Пугачова прокоментувала фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
17 серпня, 13:09
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Алла Пугачова не часто коментує публікації своїх колег. Але фото Софії Ротару в Італії сподобалося співачці
Аллі Пугачовій сподобалося нове фото Софії Ротару в вишиванці
Аллі Пугачовій сподобалося нове фото Софії Ротару в вишиванці / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Хоч в ЗМІ вже багато років говорять про складні стосунки між Аллою Пугачовою та Софією Ротару, але артистки ніяк не коментують ці чутки. Зараз вони одна одну вітають зі святами і іноді можуть написати кілька повідомлень під постами друг одного. Так Алла Пугачова оцінила нове фото Софії Ротару зроблене в Італії.

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Зараз співачка разом зі своєю сім'єю відпочиває в Тоскані . Софія Ротару вирішила в Instagram поділитися фото, на якому вона позує в чорній сукні-вишиванці.

Софія Ротару позує в платті-вишиванці в Італії
Софія Ротару позує в платті-вишиванці в Італії / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Оцінила образ Софії Ротару і Алла Пугачова. Під публікацією Примадонна залишила в коментарях смайлик з піднятою для привітання рукою.

/ Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Варто зазначити, довгий час ходили чутки про конкуренцію між Аллою Пугачовою та Софією Ротару. В одному зі своїх інтерв'ю музичний критик Сергій Сосєдов заявив , що Примадонна успішніше української артистки завдяки тільки грамотному піару. Алла Пугачова і Софія Ротару ніяк не прокоментували вислів музичного критика.

Сергій Сосєдов про Софію Ротару і Аллу Пугачову:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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