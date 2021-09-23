Як внучка Єлизавети II назве дочку: є кілька варіантів

Як принцеса Беатріс назве свою дочку - всі варіанти / Фото: Getty Images

У Великій Британії роблять ставки не тільки на спорт, алейі на те, як члени королівської сім'ї назвуть своїх новонароджених дітей. У букмекерів додалося роботи, адже нещодавно принцеса Беатріс стала мамою, але ім'я дочки так і не назвала.

Британці почали робити ставки, і тепер, як пише видання Town & Country, з'явилося кілька можливих варіантів того, яке ім'я дістанеться дитині.

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Данина королеві

У фаворитах зараз ім'я Елізабет – є досить висока ймовірність того, що Беатріс назве дочку на честь своєї бабусі – королеви Єлизавети II. До слова, ходили чутки, що принцеса була дуже засмучена, коли Меган Маркл і принц Гаррі назвали свою дочку Лілібет. Кажуть, саме таке ім'я хотіла подарувати своїй дочці Беатріс.

Для довідки: Лілібет – це ніжне домашнє прізвисько Єлизавети II, так її часто називали батьки та інші близькі люди.

Єлизавета ІІ, принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі- Моцці / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

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Італійське коріння

Чоловік Беатріс, Едоардо, має італійське коріння, тому є ймовірність того, що пара назве дочку італійським (або популярним в Італії) ім'ям. Зараз в фаворитах кілька варіантів:

Флоренція

Клементина

Джованна

Арабелла

Франческа

Матильда

На згадку про прадіда

Є ще одна версія – Філіпа. Цьогоріч пішов з життя чоловік Єлизавети, принц Філіп. Вона також був і дідусем Беатріс. Не виключено, що маленьку дочку принцеси назвуть Філіпою.

Однак імовірність цього нижча за всі попередні варіантіи, адже Філіпа – це повний варіант імені сестри Кейт Міддлтон, Піппи Міддлтон. Навряд чи в родині буде відразу дві Піппи!

Коли стане відомо ім'я дочки Беатріс

Поки невідомо, коли саме Беатрис розкаже, як назвала дочку. Наприклад, її молодша сестра, принцеса Євгенія, повідомила ім'я свого сина через 11 днів після його народження. Можливо, Беатріс вчинить так само, і вже зовсім скоро ми дізнаємося, як назвали дитину.

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