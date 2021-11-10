Син Жанни Фріске мріє стати музикантом. Дивіться, як Платон грає на гітарі (відео)

Дмитро Шепелєв хоч і перестав приховувати обличчя 8-річного сина, але все ж таки фото зі спадкоємцем рідко публікує. Але музичним талантом Платона телеведучий не міг не похвалитися.
У себе в InstaStories Шепелєв показав, як син грає на гітарі. Відео знято у магазині музичних інструментів.
Щоб ви розуміли, де ми із сином пропадаємо після школи, – підписав короткий ролик телеведучий.
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Але поки Дмитро не поспішає купувати синові музичний інструмент.
Була в мене історія: одного разу я купив Платону дорогу ракетку. Коли він отримав її на день народження, перестав грати у теніс. Із гітарою я повторювати таку помилку не хочу. Вона ще дорожча, – пояснив своє рішення телеведучий.
Син Дмитра Шепелєва та Жанни Фріске мріє займатися музикою. Про це телеведучий якось розповідав у Instagram.
Поки не можу до кінця розібратися, як він ставиться до уваги. Зараз його мрія не мало не мало — стати рок-зіркою.
За словами Шепелєва, Платон постійно шукає способи самовираження своєї артистичної натури.
Якось на прогулянці в Катерининському парку я застав його стоялим на сцені (ну знаєте, такі дерев'яні естради-черепашки) з невидимою гітарою в руках: грав і беззвучно співав, уявляв, ніби дає концерт. Ось це так! Але в водночас випускні концерти в школі даються Платону не без труднощів, хоч і з великим задоволенням. Я помічаю, як йому доводиться боротися із хвилюванням. Цілком точно — йому подобається сцена. А звертатися з увагою він, звісно, навчиться, у нього все для цього є, – розповідав телеведучий.
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