Син Жанни Фріске мріє стати музикантом. Дивіться, як Платон грає на гітарі (відео)

Синові покійної співачки Жанни Фріске Платону зараз вісім років. Нещодавно Дмитро Шепелєв зізнався, що їхній син зі співачкою мріє займатися музикою

Син Жанни Фріске та Дмитро Шепелєва мріє займатися музикою / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро Шепелєв хоч і перестав приховувати обличчя 8-річного сина, але все ж таки фото зі спадкоємцем рідко публікує. Але музичним талантом Платона телеведучий не міг не похвалитися.

У себе в InstaStories Шепелєв показав, як син грає на гітарі. Відео знято у магазині музичних інструментів.

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Щоб ви розуміли, де ми із сином пропадаємо після школи, – підписав короткий ролик телеведучий.

Але поки Дмитро не поспішає купувати синові музичний інструмент.

Була в мене історія: одного разу я купив Платону дорогу ракетку. Коли він отримав її на день народження, перестав грати у теніс. Із гітарою я повторювати таку помилку не хочу. Вона ще дорожча, – пояснив своє рішення телеведучий.

Скріншот: Instagram

Син Дмитра Шепелєва та Жанни Фріске мріє займатися музикою. Про це телеведучий якось розповідав у Instagram.

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Поки не можу до кінця розібратися, як він ставиться до уваги. Зараз його мрія не мало не мало — стати рок-зіркою.

Дмитро Шепелєв вперше показав, як зараз виглядає Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

За словами Шепелєва, Платон постійно шукає способи самовираження своєї артистичної натури.

Якось на прогулянці в Катерининському парку я застав його стоялим на сцені (ну знаєте, такі дерев'яні естради-черепашки) з невидимою гітарою в руках: грав і беззвучно співав, уявляв, ніби дає концерт. Ось це так! Але в водночас випускні концерти в школі даються Платону не без труднощів, хоч і з великим задоволенням. Я помічаю, як йому доводиться боротися із хвилюванням. Цілком точно — йому подобається сцена. А звертатися з увагою він, звісно, навчиться, у нього все для цього є, – розповідав телеведучий.

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