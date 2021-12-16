Як виглядають батьки Бреда Пітта – дивимося фото

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Бред Пітт рідко дає інтерв'ю. Він не веде сторінку до Instagram. Голлівудська зірка не відвідує гучних вечірок, а воліє проводити час із близькими друзями. Особливе місце у житті Бреда Пітта займають батьки.
Актор народився у сім'ї, яка далека від гламурного життя. Батько Вільям Пітт працював менеджером у компанії, яка займалася вантажоперевезеннями, а мати Джейн була викладачем.
В одному з інтерв'ю Бред зізнався, що батьки не схвалювали його рішення стати актором. Коли Пітт вирішив поїхати в Лос-Анджелі заради своєї мрії, то мама та тато не підтримали його. Більше того, вони позбавили його фінансової підтримки. Лише згодом батьки змирилися із вибором сина.
До слова Вільм та Джейн не схвалювали деякі романи сина. Дженніфер Еністон мама Пітта вважала ідеальною невісткою, а ось із Анджеліною Джолі їй так не вдалося налагодити стосунки.
Джейн миттєво зрозуміла, що Анджеліна — дуже важка у спілкуванні людина. Енджі ніколи не відвідувала рідних Бреда в Міссурі, а під час рідкісних зустрічей вони з Джейн постійно сварилися, – розповідали інсайдери.
Заради сина мама Пітта намагалася порозумітися з Анджеліною, але в результаті стосунки ще більше посилилися, коли мова зайшла про виховання дітей. Джейн не схвалювала вседозволеності у вихованні дітей. Наприклад, вона не розуміла, чому Шайло одягається як хлопчик.
Коли почався процес розлучення Анджеліни і Бреда, батьки довго зберігали мовчання. Лише через два роки інсайдери розповіли, що стосунки з колишньою невісткою зіпсувалися ще більше через те, що бабуся та дідусь не можуть бачитися з онуками.
Бред насилу стримує матір, щоб та не приїхала до Анджеліни і особисто не висловила все, що про неї думає, – розповідали інсайдери.
Наразі досі тривають суди. Бред Пітт хоче отримати опіку над дітьми.
Нещодавно стало відомо, що 15-річна Шайло переживає через всю ситуацію, що склалася з батьком . Вона мріє більше часу проводити з Бредом