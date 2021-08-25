Як виглядає син Анни Кошмал – рідкісне фото

Анна Кошмал поділилася рідкісним фото сина / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка вважає за краще не афішувати своє особисте життя . Про свого чоловіка Анна нічого не розповідає, фото сина Михайла якщо і публікує, то зазвичай не показує його обличчя. Але цього разу зірка українських серіалів вирішила зробити виняток.

В InstaStories акторка поділилася забавним фото свого сина. На опублікованому кадром хлопчик сидить в кафе і корчить гримаси.

Анна Кошмал показала сина Михайла / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Про особисте життя Анни Кошмал майже немає інформації. Акторка вийшла заміж в 2018 році. Особистість чоловіка знаменитість тримає в таємниці. Відомо, що обранець акторки не має відношення до кіно і займається підприємництвом. Анну часто шанувальники питають про її обранця, але, за словами акторки, залишатися інкогніто – це його бажання.

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