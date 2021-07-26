Як зараз виглядає син Фріске – Шепелєв вперше показав обличчя Платона (фото)

Телеведучий Дмитро Шепелєв раніше рідко публікував спільні фото з їхнім сином Жанни Фріске – Платоном. Якщо ж хлопчик з'являвся в соцмережах батька , тільки зі спини. Але тепер телеведучий не збирається ховати сина. Про це він розповів в Instagram і вперше показав обличчя 8-річного Платона.
За словами Дмитро, не показував сина, щоб захистити від пильної уваги громадськості.
Минув час і я розумію, що він більше не потребує в цьому захисті. Він дорослий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним, – підписав знімки з сином Дмитро Шепелєв.
У коментарях вже встигли оцінити нову публікацію і відзначили, що Платон дуже схожий на Дмитра Шепелєва.
- "Який симпатичний хлопець росте, весь в тата"
- "Гарненький. Ви схожі"
- "Гарний хлопчик і дуже схожий на вас"
Нагадаємо, Дмитро Шепелєв і рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували один одного в крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а після стали боротися за частку Платона в квартирі Фріске. Нещодавно Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їх покійної дочки. Батько і мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловіку здійснювати операції з часткою їх онука Платона – ведущий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра.
Володимир також скаржиться, що Шепелєв не дає їм бачитися з онуком Платоном. Журналістам Фріске розповів, що Шепелєв суворий у вихованні cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він у ту ж мить же втече до них.
Раніше Дмитро Шепелєв розповів про плани завести ще одну дитину.