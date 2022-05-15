Kalush Orchestra на прес-конференції Євробачення знову заговорили про Азовсталь: Велика біда нашої країни

Лідер гурту Kalush Orchestra розповів, чому так важливо говорити про Маріуполь та "Азовсталь" / Фото: скріншот

Незважаючи на те, що організатори конкурсу раніше заборонили Kalush Orchestra будь-які натяки на політику у виступі, лідер гурту Олег Псюк. все ж таки нагадав Європі про війну в Україні зі сцени "Євробачення".

Після цього багато хто переживав – чи не позбавлять права Україну боротися за перемогу. Пізніше організатори конкурсу повідомили, що гурт не порушив правила та меседж із закликом допомогти Україні носив "гуманітарний, а не політичний характер".

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На прес-конференції, яка відбулася одразу після завершення конкурсу, журналісти поцікавилися у Kalush Orchestra, чому так важливо говорити про Маріуполь та "Азовсталь".

Це велика біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада – понад 1000 людей оточили з усіх боків. І вони не можуть вийти. Тому ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоби дати їм вихід. Можна допомогти інформаційно – говорити про це, писати. Тут багато преси – якщо кожен із вас про це напише, я думаю, це точно нам допоможе! Достукатися до влади ваших країн – допомоги може бути багато. Просимо звернути увагу на це! Це дуже важливо! – відповів Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra.

Скріншот: YouTube

Зазначимо, що слова Kalush Orchestra таки викликали ажіотаж! Після заклику гурту на "Євробаченні" Мережа вибухнула пошуком новин! Європейці розпочали масово гуглити слова та новини за запитами Mariupol та Azovstal!