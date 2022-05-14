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Євробачення-2022: текстова онлайн-трансляція фіналу конкурсу
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Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: Будь ласка, допоможіть Україні! Маріуполь! Допоможіть "Азовсталі"!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 23:16
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Зі сцени фіналу Євробачення-2022 Kalush Orchestra зробила гучну заяву та закликали світ допомогти заводу Азовсталь у Маріуполі
/ Фото: Getty Images

Просто зараз Kalush Orchestra у прямому ефірі Євробачення-2022 не лише розірвали всю залу своїм виступом, а й зробили важливу заяву про війну в Україні.

Будь ласка, допоможіть Україні! Маріуполь! Допоможіть "Азовсталі"! Зараз! – заявив зі сцени фронтмен гурту Олег Псюк.

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Незважаючи на те, що перед початком конкурсу багато хто попереджав про те, що учасники не можуть ніяк коментувати політичну ситуацію у світі, Kalush Orchestra порушили усі правила! Музиканти почули всі прохання звернені до них від народу України і все ж таки сказали такі важливі для всіх слова!

Скріншот із відео

Перед початком конкурсу директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий заявляв, що колективу заборонили згадувати війну в Україні.

Тепер усі глядачі завмерли в очікуванні, як на гучний вислів українців відреагують в оргкомітеті "Євробачення". Єврофани побоюються, що після порушення правил європейського конкурсу Україну можуть просто дискваліфікувати та оштрафувати.

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Нагадаємо, що за кілька годин до початку конкурсу букмекери пророкували Україні рекордну ймовірність перемоги у пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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