Дискваліфікації не буде! Оргкомітет Євробачення не виключає Kalush Orchestra через слова про Маріуполь

Kalush Orchestra залишаються у фіналі Євробачення-2022 та можуть претендувати на перемогу у пісенному конкурсі

Kalush Orchestra не дискваліфікували з фіналу Євробачення-2022 / Фото: Getty Images

Єврофани, затамувавши подих, стежили за виступом Kalush Orchestra на фіналі "Євробачення-2022". Українські музиканти зі сцени пісенного конкурсу зажадали у світу допомоги для Маріуполя та "Азовсталі".

Багато хто побоювався, що за гучне висловлювання нашу країну можуть виключити з конкурсу та оштрафувати за політичні висловлювання.

Реклама

Однак, як повідомив під час прямий трансляції ведучий від України Тимур Мірошниченко, оргкомітет вирішив не дискваліфікувати Україну з конкурсу.

Бо будь-які заяви про мир в Україні сьогодні мають гуманітарний, а не політичний характер. Слово "війна" не прозвучало, а значить правила конкурсу не було порушено!

У той же час користувачі соціальних мереж та українські знаменитості відреагували на висловлювання Kalush Orchestra у прямому ефірі пісенного конкурсу із закликів звернути увагу всього світу на війну в Україні. Хоча до початку конкурсу гурт попереджали обійтися без політичних висловлювань.

Реклама

Як ми писали раніше, за кілька годин до початку конкурсу букмекери пророкували Україні рекордну ймовірність перемоги у пісенному конкурсі "Євробачення-2022". А поки що сайт "Сегодня" докладно описує все, що відбувається на фіналі "Євробачення-2022" в онлайн-трансляції.