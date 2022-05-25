Kalush Orchestra розіграють кубок "Євробачення" та рожеву панамку на допомогу ЗСУ

Kalush Orchestra віддають кубок "Євробачення" та панаму, щоб допомогти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Kalush Orchestra перемогли у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2022", а тепер вся Україна чекає на головну перемогу – у війні, яку Росія розв'язала на наших землях.

Багато артистів намагаються допомогти Україні та армії, збираючи гроші на благодійних концертах або влаштовуючи аукціони. Наприклад, Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні".

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Продати кубок та легендарну панамку, яка не має аналогів, Kalush Orchestra допоможе Сергій Притула, який має власний благодійний фонд.

Щоб вас внесли до списку тих, хто хоче отримати панамку – потрібно зробити хоча б один внесок у розмірі 200 грн. Чим більше внесків – тим більше шансів виграти.

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А ось кубок, який артисти здобули на "Євробаченні", отримає той, хто зробить найбільший донат серед усіх внесків криптою чи звичайною валютою.

Нагадаємо, представниця Литви на Євробаченні-2022 переспівала хіт Kalush Orchestra.