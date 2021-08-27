Каменських фанати прийняли за Моніку Беллуччі у відомому фільмі (фото)

Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі / Фото: instagram.com/kamenskux
Уже не перший раз NK порівнюють із Монікою Беллуччі. Цього разу співачка запостила знімок, зроблений під час відпочинку.
На ньому Настя зображена не в купальнику, як звикли бачити її підписники, а в білій сукні і з підведеними темним очима.
У коментарях фоловери артистки написали, що знімок нагадав їм сцену з фільму "Малена", в якій Моніка Беллуччі йде по площі.
- "Малена"
- "Дивовижна жінка. Красуня"
- "Красуня! Як Моніка Беллуччі у фільмі Малена в сицилійському містечку на площі!"
- "Найгарніше фото, тому що вона тут як є, дуже красива. (Головне, не в купальнику). Бо вже трохи забагато оголеного тіла".
Ось, до речі, той самий кадр з фільму "Малена", з Монікою Беллуччі, про який говорять підписники Насті Каменських.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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