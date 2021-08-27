Каменських фанати прийняли за Моніку Беллуччі у відомому фільмі (фото)

Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі / Фото: instagram.com/kamenskux

Уже не перший раз NK порівнюють із Монікою Беллуччі. Цього разу співачка запостила знімок, зроблений під час відпочинку.

На ньому Настя зображена не в купальнику, як звикли бачити її підписники, а в білій сукні і з підведеними темним очима.

У коментарях фоловери артистки написали, що знімок нагадав їм сцену з фільму "Малена", в якій Моніка Беллуччі йде по площі.

"Малена"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Дивовижна жінка. Красуня"

"Красуня! Як Моніка Беллуччі у фільмі Малена в сицилійському містечку на площі!"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Найгарніше фото, тому що вона тут як є, дуже красива. (Головне, не в купальнику). Бо вже трохи забагато оголеного тіла".

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Ось, до речі, той самий кадр з фільму "Малена", з Монікою Беллуччі, про який говорять підписники Насті Каменських.

Моніка Беллуччі в ролі Малени / Кадр з фільму "Малена"

Чи схожа Настя Каменських на Моніку Беллуччі? Так Ні

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