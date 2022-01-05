Каменських у блискучому ліфчику та міні-шортиках бадьоро покрутила соковитими стегнами перед камерою

Настя Каменських записала нове відео для TikTok. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських постійно вражає фоловерів у Мережі. То вона з'являється у кадрі у споскусливому образі, а то демонструє свої апетитні форми під час TikTok-танців. Одні засипають її за це компліментами, інші ж дорікають, мов "забагато пікантності". Та незважаючи на коментарі, артистка продовжує показувати себе у всій красі.

Ще сьогодні вранці NK розповіла фанатам, що вирушає у подорож з Потапом та подружками. Куди саме артистка поїхала на вікенд – невідомо, але судячи з останнього відео Насті, де вона у купальнику, це якась тепла країна.

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Скріншот TikTok

Хоч і Каменських подалась на відпочинок, але вона не забуває про своїх прихильників. Тож вже з курорту зірка записала пікантне відео для своєї аудиторії.

Як видно на ролику, Настя позує в сексуальному й літньому look – крихітні білі шортики, що оголили її соковиті стегна, і блискучий бюстгальтер від купальника.

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Співачка, після того як випила якийсь напій, бадьоро починає танцювати під музику, крутячи вправо-вліво сідницями та буцімто виставляючи напоказ пишні груди.

На відео ми також можемо побачити, у яких атмосферних апартаментах мандрівники зупинились – інтер'єр доволі простенький, але зі смаком.

Якщо ви думаєте, що фоловери залишили виключно позитивні відгуки під відео – ви помиляєтесь. Адже були і ті, яким вже набридли такі танці:

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Одне й те саме і ні про що.

Краще співай.

Вже не та.

Неправильно танцюєш.

А талія де?

Фігура, мов народила шістьох.

Народи дитину, якщо зайнятись нічим.

Скріншот TikTok

Нагадаємо, раніше NK записала разом із російським артистом Олександром Ревою коротке відео для TikTok. Читайте у матеріалі, як у Мережі відреагували на такий дует.