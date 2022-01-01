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Ох, эти ноги! Каменских очаровала горячим новогодним луком (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 января, 13:18
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Настя Каменских опубликовала стильный праздничный аутфит, в котором встретила новый год – смотрите фото
Настя Каменских показала восхитительный новогодний образ
Настя Каменских показала восхитительный новогодний образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Для своих поклонников Настя Каменских, которая в "Новогодней Маске" спела вместе с Веркой Сердючкой хит "Попа как у Ким", записала поздравление с новым годом.

Видео она опубликовала в Instagram-профиле, где на нее подписаны почти 5,5 миллиона пользователей.

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Праздничный лук артистки выглядит откровенным и одновременно элегантным. На Каменских черное платье с декорированным корсетом и босоножки на каблуках.

Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви, – написала в посте NK.

Настя Каменских показала праздничный образ
Настя Каменских показала праздничный образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Образ Настя дополнила легким мейком и классической укладкой с кудрями.

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NK поделилась новыми фото с поклонниками
NK поделилась новыми фото с поклонниками / Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях подписчики NK написали ей десятки комплиментов и поздравили с новым годом:

  • "Безумно красивая!"
  • "Настя красотка"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Очень красивые! Ох, эти ноги!"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Очаровательная снегурочка!"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Ранее мы обсуждали другой откровенный образ Насти Каменских у елки.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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