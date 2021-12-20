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Каменских снялась с известным российским артистом: "Миротворец ждет пополнение"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 09:56
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NK записала вместе с Александром Ревой короткое видео для TikTok. Второй, кстати, собирается выступить в Киеве в марте следующего года
NK записала видео с Александром Реввой
NK записала видео с Александром Реввой / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Российские артисты все чаще стали выступать в Украине. Недавно рэпер Баста, поддерживающий агрессию кремля, собрал большую площадку в Харькове, а теперь в Киев приехал Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков.

Так, с Реввой несколько видео записала украинская звезда Настя Каменских. Ролики певица опубликовала в TikTok и Instagram профилях.

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@nkofficial

@arthurpirozhkov

– NK

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Но не все ее поклонники отреагировали положительно на такой дуэт. Многие комментаторы упрекнули NK за коллаб с российским певцом. Хотя нашлись и те, кому такой дует вполне понравился.

  • "Деньги не пахнут"
  • "Не, ну это зрада и базу Миротворец ждет пополнение"

Скриншот: TikTok Насти Каменских

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  • "Каменских в России... алло это что?"
  • "Слава, деньги, популярность, дороже, чем патриотизм. Слава Украине!"

Скриншот: TikTok Насти Каменских

  • "Будет совместный трек?"

Скриншот: TikTok Насти Каменских

Кто такой Артур Пирожков

Российский шоумен, резидент Comedy Club, актер и певец, Александр Ревва не раз выступал в Украине на частных вечеринках. Артист никогда публично не высказывался об агрессии России против Украины, но находится в дружеских отношениях со звездными коллегами, поддерживающих позицию кремля.

MARUV, Филипп Киркоров и Артур Пирожков в гостях у Ивана Урганта
MARUV, Филипп Киркоров и Артур Пирожков в гостях у Ивана Урганта / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Во "Дворце спорта" Артур Пирожков впервые выступит с сольным концертом, который состоится 31 марта 2022 года. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

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