Каменских снялась с известным российским артистом: "Миротворец ждет пополнение"

Российские артисты все чаще стали выступать в Украине. Недавно рэпер Баста, поддерживающий агрессию кремля, собрал большую площадку в Харькове, а теперь в Киев приехал Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков.
Так, с Реввой несколько видео записала украинская звезда Настя Каменских. Ролики певица опубликовала в TikTok и Instagram профилях.
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@nkofficial
@arthurpirozhkov– NK
Но не все ее поклонники отреагировали положительно на такой дуэт. Многие комментаторы упрекнули NK за коллаб с российским певцом. Хотя нашлись и те, кому такой дует вполне понравился.
- "Деньги не пахнут"
- "Не, ну это зрада и базу Миротворец ждет пополнение"
- "Каменских в России... алло это что?"
- "Слава, деньги, популярность, дороже, чем патриотизм. Слава Украине!"
- "Будет совместный трек?"
Кто такой Артур Пирожков
Российский шоумен, резидент Comedy Club, актер и певец, Александр Ревва не раз выступал в Украине на частных вечеринках. Артист никогда публично не высказывался об агрессии России против Украины, но находится в дружеских отношениях со звездными коллегами, поддерживающих позицию кремля.
Во "Дворце спорта" Артур Пирожков впервые выступит с сольным концертом, который состоится 31 марта 2022 года. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.
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