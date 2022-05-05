Канал "Індиго TV" покаже прем’єру документального фільму – Маріуполь. Хроніки пекла

Завтра відбудеться прем'єра кінострічки про незламне місто та його сильних мешканців / Фото: пресслужба

Завтра, 6 травня, о 10.10 на каналі "Індиго TV", в ефірі якого наразі виходять улюблені проєкти каналу "Україна", відбудеться прем'єра документальної стрічки "Маріуполь. Хроніки пекла" про життя у заблокованому місті.

Режисеркою та сценаристкою фільму стала Єлизавета Татарінова. Фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" – це моторошна історія життя у місті з перших днів війни, від тих, кому вдалось вижити у пеклі під цілодобовими обстрілами без води, їжі, світла, зв’язку, без можливості втекти. Це розповідь про біль і втрату близьких, про військові злочини з боку росії та гуманітарну катастрофу у півмільйонному місті, а ще про любов та людяність.

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Світ має знати про те, що відбувається у Маріуполі, – саме з цих слів розпочинається стрічка.

6 травня покажуть документальний фільм / Фото: пресслужба

В основі фільму розповіді 11 героїв, які змогли вижити під час блокади міста, серед яких маріупольські журналісти, волонтери, комендант найбільшого у місті сховища у спорткомплексі "Терра Спорт" та звичайні домогосподарки.

Очевидці поділились своїми спогадами про те, що відбувалось під час авіаудару у маріупольському Драмтеатрі та пологовому будинку, а також про інші події, які мають увійти в історію, як військові злочини росії проти українського народу.

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Фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" створений на волонтерських засадах українською продакшн-компанією "ТТБ-Студіо".

Зазначимо, канал "Україна" є учасником і транслятором марафону "Єдині новини". З квітня улюблені програми та серіали каналу виходять в ефірі "Індиго TV".

Нагадаємо, цьогоріч шоу "Ранок з Україною" відзначило восьмий день народження.