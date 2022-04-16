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Улюблені серіали та програми каналу "Україна" повертаються в ефір "Індиго TV"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 квітня, 10:48
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З понеділка, 18 квітня, улюблені проєкти каналу "Україна", які мають мільйони прихильників, повертаються до глядачів в ефірі телеканалу "Індиго TV"
На "Індиго TV" глядачі зможуть переглянути улюблені проєкти телеканалу "Україна"
На "Індиго TV" глядачі зможуть переглянути улюблені проєкти телеканалу "Україна" / Фото: пресслужба

В ефірі виходитимуть "Ранок з Україною", "Зірковий шлях", "Місія: краса", "Свекруха чи невістка", а також серіали власного виробництва.

З першого дня війни канал "Україна" розпочав боротьбу на інформаційному фронті. Ми були й залишаємось одним з виробників і трансляторів марафону "Єдині Новини". Водночас, ми відчуваємо великий суспільний запит на додатковий контент, яких допомагає адаптуватися в нових реаліях, облаштувати життя в умовах військово часу, давати емоційну підтримку, – каже директорка телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Проекти каналу "Україна" повертаються в ефір на Індіго TV
Проекти каналу "Україна" повертаються в ефір на Індіго TV / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Ми вже запустили на наших YouTube-каналах оновлені "Ранок з Україною" та "Зірковий Шлях", запускаємо цієї суботи "Говорить Україна. Хроніки незламності", і бачимо високий інтерес до цих проєктів. На мою думку, запуск улюблених програм та серіалів каналу "Україна" в ефірі "Індиго TV" матиме важливий терапевтичний ефект – допомагатиме людям емоційно, психологічно відновлюватись в умовах цієї страшної, виснажливої війни, – ділиться директор телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Григорій Герман, Ірина Фролова, Анатолій Анатолич, Ільяс Сахтара – разом зі своїми глядачами проживатимуть складні реалії війни, знайомитимуть з історіями мужності та опору українців, говоритимуть про шлях до перемоги та внесок у неї кожного українця, підтримуватимуть, інформуватимуть, ділитимуться корисними порадами.

Глядачі каналу "Україна" знову побачать улюблених ведучих
Глядачі каналу "Україна" знову побачать улюблених ведучих / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Щодня в ефір виходитимуть прем'єрні випуски "Зіркового шляху" у спеціальному форматі, актуалізованому для воєнного часу.

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"Ранок з Україною", яке цього тижня повернулося до глядачів на Youtube-каналі, в ефірі "ІндигоTV" виходитиме тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю о 09:01.

З понеділка по п'ятницю на глядачів чекають улюблені випуски мейковер-шоу "Місія: краса", кулінарного шоу "Свекруха чи невістка", таємниці "Реальної містики" з Андрієм Дебріним, розслідування "Агентів справедливості".

Також в ефірі "Індиго TV" виходитимуть улюблені серіали каналу "Україна". Вже з наступного тижня до глядачів повертаються медична драма "Черговий лікар", перший український серіал про рятувальників "Виклик", мелодрама "Обручка з рубіном".

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Телеканал Україна продовжить працювати у форматі "Єдині новини" і допомагатиме тримати інформаційний фронт.

Нагадаємо, шоу "Ранок з Україною" відзначило восьмий день народження.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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