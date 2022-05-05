Канал "Индиго TV" покажет премьеру документального фильма – Мариуполь. Хроники ада

Завтра состоится премьера киноленты о непобедимом городе и его сильных жителях / Фото: пресс-служба

Завтра, 6 мая, в 10:10 на канале "Индиго TV", в эфире которого выходят любимые проекты канала "Украина" , состоится премьера документальной киноленты "Мариуполь. Хроники ада" о жизни в заблокированном городе.

Режиссером и сценаристом фильма стала Елизавета Татаринова. Фильм "Мариуполь. Хроники ада" – это жуткая история жизни в городе с первых дней войны, от тех, кому удалось выжить в аду под круглосуточными обстрелами без воды, еды, света, связи, без возможности убежать. Это рассказ о боли и потере близких, о военных преступлениях со стороны России и о гуманитарной катастрофе в полумиллионном городе, а также о любви и человечности.

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Мир должен знать о том, что происходит в Мариуполе – именно с этих слов начинается фильм.

6 мая покажут документальный фильм / Фото: пресс-служба

В основе фильма рассказы 11 героев, которые смогли выжить во время блокады города, среди которых мариупольские журналисты, волонтеры, комендант крупнейшего в городе хранилища в спорткомплексе "Терра Спорт" и обычные домохозяйки.

Очевидцы поделились своими воспоминаниями о том, что происходило во время авиаудара в мариупольском Драмтеатре и роддоме, а также о других событиях, которые должны войти в историю, как военные преступления России против украинского народа.

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Фильм "Мариуполь. Хроники ада" создан на волонтерских началах украинской продакшн-компанией "ТТВ-Студио".

Отметим, что канал "Украина" является участником и транслятором марафона "Единині новини". С апреля любимые программы и сериалы выходят в эфире "Индиго TV".

Напомним, в этом году шоу "Ранок з Україною" отметило восьмой день рождения.