Каньє Вест офіційно змінив ім'я. Тепер він просто Йе

Каньє Вест змінив ім'я / Фото: Getty Images
Чому ексчоловік Кім Кардаш`ян вирішив відмовитися від свого імені невідомо. У своїй заяві репер вказував, що вносить ці зміни "з особистих причин".
Я впевнений, що Йе – найчастіше слово, що зустрічається в Біблії. Воно означає "ти". Так що я – це ви. Я – це ми. Просто відображення наших поганих і хороших сторін, нашого замішання – все, – раніше говорив репер.
Розгляд прохання зайняло трохи більше двох місяців. Суд прийняв рішення на користь Каньє. Про це пише TMZ.
Повне ім'я співака виглядало наступним чином: Каньє Омарі Вест. До цього Йе використовувалося в якості творчого псевдоніма.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест ще можуть зупинити шлюборозлучний процес . Інсайдер розповідав, що пара готова спробувати зберегти сім'ю заради своїх дітей. Нещодавно репер і зірка реаліті-шоу підігріли чутки про возз'єднання, коли потрапили в поле зору папараці.
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