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Каньє Вест зізнався в зрадах Кім Кардаш'ян – інсайдер

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 12:34
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Поки проходить шлюборозлучний процес Каньє Веста і матері його чотирьох дітей, Кім Кардаш'ян, західні ЗМІ заговорили про зради репера під час їхнього спільного життя
Каньє Вест розповів про зради Кім Кардаш'ян
Каньє Вест розповів про зради Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест не називали офіційну причину розлучення. У Мережі подейкують, що зірка реаліті-шоу втомилася від постійних витівок чоловіка. Тепер же інсайдери розповіли про зради Каньє, коли він перебував у стосунках з Кім.

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У своїй невірності репер зізнався в пісні Hurricane з нового альбому Donda . У треку є такі слова:

Ось він я, занадто багатий, йду з новою навшпиньки.
І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей,

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Інсайдер підтвердили Page Six , що саме цими рядками Каньє можна вважати зізнання.

Ця пісня в деякому роді його свідчення про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

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Раніше інсайдери розповіли, що пара хоче відновити стосунки.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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