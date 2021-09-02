Каньє Вест зізнався в зрадах Кім Кардаш'ян – інсайдер

Поки проходить шлюборозлучний процес Каньє Веста і матері його чотирьох дітей, Кім Кардаш'ян, західні ЗМІ заговорили про зради репера під час їхнього спільного життя

Каньє Вест розповів про зради Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест не називали офіційну причину розлучення. У Мережі подейкують, що зірка реаліті-шоу втомилася від постійних витівок чоловіка. Тепер же інсайдери розповіли про зради Каньє, коли він перебував у стосунках з Кім.

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У своїй невірності репер зізнався в пісні Hurricane з нового альбому Donda . У треку є такі слова:

Ось він я, занадто багатий, йду з новою навшпиньки.

І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей,

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Інсайдер підтвердили Page Six , що саме цими рядками Каньє можна вважати зізнання.

Ця пісня в деякому роді його свідчення про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

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Раніше інсайдери розповіли, що пара хоче відновити стосунки.

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