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Розлучення скасовується? Кім Кардаш'ян і Каньє Веста помітили разом (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 10:29
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Тільки на початку року всі обговорювали розлучення пари, а тепер все частіше стали з'являтися чутки про возз'єднання Кім і Каньє
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест спровокували чутки про возз'єднання
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест спровокували чутки про возз'єднання / Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест ще можуть зупинити шлюборозлучний процес . Раніше інсайдер розповідав, що пара готова спробувати зберегти сім'ю заради своїх дітей . А тепер репер і зірка реаліті-шоу підігріли чутки про возз'єднання, коли потрапили в поле зору папараці.

Кардаш'ян і Веста сфотографували на виході з ресторану Nobu в Малібу.

Скріншот: instagram.com/heartofthestreetz
Скріншот: instagram.com/heartofthestreetz
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Раніше приводом для чуток про возз'єднання пари стало поява Кім Кардаш'ян в весільній сукні на презентації нового альбому Каньє Веста. Хоч тоді джерела спростували інформацію про те, що експодружжя знову разом.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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