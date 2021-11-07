Каньє Вест передумав розлучатися. Кім Кардаш'ян відреагувала на пропозицію зберегти сім'ю

Каньє Вест не хоче розлучатися з Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images

Донедавна пара чутки про возз'єднання не коментувала. Але поки що Кім Кардаш'ян все більше проводить часу з коміком Пітом Девідсоном, Каньє Вест вирішив вперше відповісти на питання про розлучення У подкасті Drink Champs репер заявив, що хоче зберегти сім'ю

Я ніколи не бачив документів. Ми не розлучені. Для мене це не жарти. Мої діти хочуть, щоб їхні батьки були разом. І я хочу, щоб ми були разом, – сказав Каньє Вест.

Каньє Вест / Фото: Getty Images

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Інсайдер з оточення Кім Кардаш'ян виданню E! зізнався, що заява репера під час інтерв'ю ні для кого не була сюрпризом. Кім знає про почуття Каньє, але про возз'єднання не може йтися.

Як зазначив інсайдер, Кім Кардаш'ян тривалий час намагалася врятувати шлюб із репером.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У пари четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт та Псалм.

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