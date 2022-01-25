Кароль та Саніна не вірять в інтуїцію, але прийдуть у шоу Ігри талантів

Тіна Кароль та Юлія Саніна стануть зірковими гостями шоу "Ігри талантів" / Фото: телеканал "Україна"

Розважальне шоу "Ігри талантів" за всесвітньо відомим форматом Game Of Talents компанії Fremantle стартує в ефірі телеканалу "Україна" вже у лютому.

Гравці в студії випробовуватимуть свою удачу і намагатимуться вгадати приховані оригінальні таланти понад 100 незнайомців. А допомагатимуть їм у цьому українські знаменитості, серед яких поп-діва Тіна Кароль, фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна, актори Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Даша Трегубова, учасник гурту ТНМК Фагот, співачка Даша Астаф'єва та інші зірки українського шоу-бізнесу.

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DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Новий масштабний проєкт телеканалу "Україна" вразить глядачів інтригами, унікальними талантами та заповітними бажаннями, заради яких прості українці змагатимуться у шоу.

Хтось із гравців мріє відкрити власну справу, хтось це зробив, але тепер має труднощі з погашенням кредиту. Хтось хоче збудувати будинок для своєї сім'ї, а хтось – допомагати іншим.

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Щоб виграти 150 тисяч гривень їм доведеться вгадати приховані таланти 11 незнайомців. Зробити це непросто, адже учасники заплутуватимуть гравців. Тому на допомогу їм прийдуть зірки. У кожному випуску з'явиться певна пара артистів, імена всіх стануть відомі незабаром.

Скажу чесно – у мене дуже "хороша" інтуїція, бо я завжди програю в таких проєктах, – сміючись, зазначила за лаштунками шоу "Ігри талантів" поп-діва Тіна Кароль. – Але я вірю, що нас та всіх глядачів вразять унікальними здібностями.

Тіну Кароль номінували на YUNA в одній категорії. / Фото: instagram.com/tina_karol

Виявляється, "шосте чуття" нерідко підводить і Юлію Саніну. Але знаменитість обіцяє, що зробить усе можливе, аби її команда здобула перемогу.

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У моєму випадку інтуїція – останнє, чому слід довіряти. Її майже немає. Хотілося б розставити всі крапки над "i" у шоу, тому я все ретельно аналізуватиму, – каже фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Проте на сцені перебуватиме людина, яка знає чимало секретів і завжди зможе навести учасників на правильну думку.

Звичайно, я не знаю всіх таємниць цього шоу, але дещо мені все ж таки відомо. Я так співчуваю нашим учасникам, що постійно хочу допомогти їм. Але чому б і ні? Це ж звичайні українці, які прийшли втілювати у життя мрії. Зіркам би не допомагав, а тут – інша річ, – посміхнувся ведучий проєкту DZIDZIO.

А чим керуватимуться інші зіркові учасники шоу "Ігри талантів" – холодним розрахунком, логікою чи довірятимуть своїй інтуїції? Дізнаємось вже скоро!

DZIDZIO став ведучим шоу " Ігри талантів" / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагати яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game Of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани 2019 року, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.