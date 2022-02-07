Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками вдруге

Кайлі Дженнер підтвердила, що стала мама вдруге / Фото: Getty Images, instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками ще минулого тижня, але тільки зараз сестра Кім Кардаш'ян вирішила повідомити радісну новину. Вона виклала фотографію руки новонародженого малюка, написавши "2.02.2022" і додала синє серце.

Скріншот: Instagram

Пара не повідомляла стать та ім'я дитини, але фанати впевнені, що у Кайлі та Тревіса народився син.

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Нагадаємо, інформація про вагітність Дженнер з'явилася у серпні, восени вона підтвердила чутки, опублікувавши зворушливе відео

Раніше Кайлі Дженнер зізнавалася, що мріє бути багатодітною матір'ю.

У 2018 році Кайлі народила первістка – дочку Стормі. Через рік вони з Тревісом Скоттом розійшлися, але незабаром знову поновили стосунки.

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Фото: instagram.com/kyliejenner

Ходили чутки, що Скотт зрадив Дженнер, але та вибачила його заради їхньої доньки. До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джефріс, а 2015-го в соцмережах усі говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.

Раніше ми розповідали, що Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге.