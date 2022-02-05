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Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 лютого, 00:15
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Самі знаменитості поки що не підтвердили радісну новину
Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. Колаж "Сьогодні"
Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. Колаж "Сьогодні"

Британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі та відомий американський актор Джейсон Стейтем удруге стали батьками.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Деталі

У пари народилася дівчинка ще кілька днів тому, пологи пройшли у Лондоні два дні тому. Самі зірки цю новину поки що не підтвердили.

Старшому сину пари Джеку Оскару Стейтему зараз чотири роки, про свою другу вагітність Роузі повідомила в серпні, опублікувавши фото з животом, що округлився.

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Зазначимо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік вчетверте став батьком .

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філологічний факультет. Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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