Кайлі Дженнер стане мамою вдруге (відео)

Чутки про вагітність сестри Кім Кардашян ходили не перший день. Тільки зараз Кайлі підтвердила слова інсайдерів і опублікувала зворушливе відео

Кайлі Дженнер підтвердила чутки про свою вагітність / Фото: Getty Images

Зірка сімейства Кардашян-Дженнер чекає дитину від Тревіса Скотта. У пари вже є 3-річна дочка Сторми . 24-річна Кайлі поділилася в Instagram коротким роликом, в якому показала позитивний тест на вагітність. Також на відео вона зняла похід на УЗД і реакцію рідних на свою вагітність.

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Раніше Кайлі Дженнер зізнавалася, що мріє бути багатодітною мамою.

У 2018 році Кайлі Дженнер народила первістка. Через рік вони з Тревісом Скоттом розлучилися, але незабаром знову відновили стосунки. Ходили чутки, що Скотт зрадив Дженнер, але та пробачила його заради їхньої дочки.

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До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джеффріс, а в 2015-му в соцмережах все говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.

Як Кайлі Дженнер заробила свої статки – дивіться в сюжеті:

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