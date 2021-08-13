Кіркоров показав своїх дітей Аллу і Мартіна (фото)

Філіп Кіркоров показав своїх підрослих дітей - фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України на три роки. Артист поки не відреагував на рішення СБУ, відпочиваючи тим часом з родиною.

В Instagram співак опублікував фотографію, на якій він зображений разом зі своїми дітьми – 10-річною Аллою-Вікторією і дев'ятирічним Мартіном. Разом із ними в Греції відпочивали російський репер Джиган, його дружина Оксана Самойлова та їхні діти.

Філіп Кіркоров дуже пишається своїми дітьми і нещодавно він показував, як його син Мартін катається на воді. Відео він також розмістив в соцмережі.

Дочка Бедросовича народилася 2011 року. Її назвали на честь Алли Пугачової і матері Філіпа Кіркорова. Нагадаємо, що Пугачова і Кіркоров були одружені в період 1994-2005 роки. Вони також вінчалися в Єрусалимі.

Зараз зірки не спілкуються, а в Мережі довгий час обговорювали сварку експодружжя.

Алла Пугачова вже багато років у шлюбі з Максимом Галкіним. Нещодавно колишня домробітниця Алли Борисівни розповіла про любовний трикутник зірок – вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Чому Кіркорова не пускають до України

23 червня російський співак Філіп Кіркоров потрапив в "бан" СБУ і тепер йому заборонений в'їзд до України через відвідування Криму та визнання його російським. Артиста це обурило.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до чорного списку / Фото: instagram.com/fkirkorov

Однак заборона тривала лише три дні – незабаром Мінкульт прибрав Кіркорова зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Оскільки в чорному списку на сайті Мінкульту імені Філіпа Кіркорова немає, то в Україні дозволено транслювати його пісні, концерти і фільми за його участю.

Проте приїхати в Україну до 2024 року Кіркоров не зможе. Детальніше дивіться в сюжеті:

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