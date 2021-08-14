Кіркорова зняли за биттям тарілок у грецькому кафе (відео)

Філіп Кіркоров на грецькій вечірці бив посуд / Фото: instagram.com/fkirkorov

У греків заведено бити тарілки під час танців і веселощів – це правда. Але про цю давню традицію Філіп Кіркоров, якому заборонили в'їзд в Україну, дізнався тільки тепер.

На відео, опублікованому в Instagram, Бедросович показав, як знайомився із закордонною культурою. Спойлер: йому сподобалося.

Спочатку я боязко починав, наче батьківський сервіз розбив. Але потім увійшов в азарт! Вгадайте, скільки тарілок з Джиганом ми перебили? – поцікавився у підписників Філіп Кіркоров.

Днями Кіркоров також випустив новий трек Yeezy, який записав під час канікул або, як він це називає, "неймовірних пригод росіян у Греції". Контентом з відпочинку виконавець регулярно ділиться у соцмережі.

Раніше Філіп Кіркоров показав шанувальникам своїх підрослих дітей – 10-річну Аллу-Вікторію і дев'ятирічного Мартіна. Обох народила сурогатна мати.

Чому Філіп Кіркоров не зможе потрапити в Україну до 2024 року, дивіться в сюжеті:

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