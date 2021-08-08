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Філіп Кіркоров поділився рідкісним фото з молодості. Його на ньому не впізнати

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
8 серпня, 11:00
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Цього року співакові виповнилося 54 роки і він часто змінює колір волосся і навіть бороди. Але чи бачили ви, як Кіркоров виглядав в молодості?
Філіп Кіркоров показав себе в молодості
Філіп Кіркоров показав себе в молодості / Фото: instagram.com/fkirkorov

На знімку, який Філіп Кіркоров (йому, до речі, заборонили в'їзд в Україну на три роки) опублікував в Instastories, нам він нагадує молодого Майкла Джексона.

Артист уточнив, що ця фотографія була зроблена у 1987 році. Відповідно, на ній йому 20 років.

Перед камерою Філіп позував в блакитній куртці і смугастій футболці, у нього темне пишне волосся, яке і навіяло нам думку про американського поп-короля – той носив таку ж зачіску.

Філіп Кіркоров показав себе в 20 років / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Нещодавно Бедросович також запостив в сторіс й інші фото з особистих архівів. Зокрема це спільні світлини із Софією Ротару, яка вчора відсвяткувала день народження.

Софія Ротару і Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

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Ці кадри теж були зроблені в різні роки, і найцікавіше, що Ротару з часом зовсім не змінилася.

Софія Ротару і Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Софія Ротару відзначила 74-річчя в Італії. Разом із нею на відпочинок були її близькі – син з дружиною і онучка зі своїм бойфрендом.

Дивіться в сюжеті, де і коли знаменитості зустрічали своїх кумирів:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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