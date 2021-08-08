Філіп Кіркоров поділився рідкісним фото з молодості. Його на ньому не впізнати

На знімку, який Філіп Кіркоров (йому, до речі, заборонили в'їзд в Україну на три роки) опублікував в Instastories, нам він нагадує молодого Майкла Джексона.
Артист уточнив, що ця фотографія була зроблена у 1987 році. Відповідно, на ній йому 20 років.
Перед камерою Філіп позував в блакитній куртці і смугастій футболці, у нього темне пишне волосся, яке і навіяло нам думку про американського поп-короля – той носив таку ж зачіску.
Нещодавно Бедросович також запостив в сторіс й інші фото з особистих архівів. Зокрема це спільні світлини із Софією Ротару, яка вчора відсвяткувала день народження.
Ці кадри теж були зроблені в різні роки, і найцікавіше, що Ротару з часом зовсім не змінилася.
Софія Ротару відзначила 74-річчя в Італії. Разом із нею на відпочинок були її близькі – син з дружиною і онучка зі своїм бойфрендом.
Дивіться в сюжеті, де і коли знаменитості зустрічали своїх кумирів:
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