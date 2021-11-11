Коли насправді розійшлися та чи була зрада: ексдружина Позитива чесно про розлучення

Ексдружина Позитива прокоментувала популярні чутки про розлучення зі співаком / Фото: скриншот

Про те, що Позитив (Олексій Завгородній) та його ексдружина Аанна Андрійчук розлучилися , стало відомо наприкінці квітня цього року. Але виявляється, пара вже кілька років не жила разом. За словами Ані, це і стало початком кінця.

Ми ж роз'їхалися, щоб зробити паузу, пожити окремо та зрозуміти взагалі who з who, – розповіла ексдружина Позитиву в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки / Фото: instagram.com/annchuk/

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Ініціатором розлучення стала Аня.

Це боляче, це складний переломний момент. Особливо коли я прийняла рішення, що треба вже відпускати одне одного, щоб кожен був щасливим окремо. Тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні. Це боляче. Це дуже боляче, – зізналася Андрійчук.

Якийсь час у Мережі ходили чутки, що причиною остаточного розставання пари став роман Позитива з танцівницею Юлією Сахневич.

Ну, якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я про це нічого не знаю . Чутки та плітки в шоу-бізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Я б не вірила всьому. Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті, – відповіла Анна.

Ексдружина Позитива прокоментувала чутки про роман екс-чоловіка з танцівницею Юлею Сахневич / Фото: instagram.com/annchuk/

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В інтерв'ю "Зірковому шляху" Аня Андрійчук ексклюзивно зізналася, що лише два місяці тому вони із Позитивом офіційно оформили розлучення.

Можу сказати, що нарешті на 100% моє серце відкрите та вільно. Я зараз щаслива жінка, яка, напевно, готова вже до кохання, – зізналася ексдружина Позитива.

Нагадаємо, Анна Андрійчук та Олексій Завгородній почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. 2013 року вони узаконили свої відносини. У своїх інтерв'ю артист неодноразово зізнавався, що вдячний дружині за те, що була поруч у різні періоди життя.

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