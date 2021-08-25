Концерт до Дня Незалежності змусив розплакатися тисячі українців: реакція Мережі

Як пройшов концерт до Дня Незалежності України 2021 / Фото: Скріншот з YouTube
24 серпня на головному стадіоні країни відбулося саме довгоочікувана подія місяця. Напередодні навколо концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" вибухнуло чимало скандалів, оскільки багатьох артистів не запросили. Але, попри це, українці залишилися в захваті від шоу: гучні оплески, танці, підсвічування телефонами та сльози щастя – на стадіоні відбувалося чарівне дійство.
Після концерту гості та глядачі поспішили поділитися першими емоціями та враженнями, але роз'єдналися в думках. Комусь не вистачило виступів улюблених зірок, інших же – навпаки переповнили почуття.
Реакція Мережі на концерт до Дня Незалежності України
Багато глядачів були зворушені появою Тараса Петриненка на концерті. Розплакатися змусило і "оживлення" Кузьми, з яким співав весь стадіон.
- "Ніколи в житті так багато не плакала, як сьогодні. Сльози рікою, від захвату. Кожна пісня до глибини душі. Кожна така рідна, така улюблена. Співали всією сім'єю. Дякую творцям і виконавцям"
- "Тарасу Петриненку низький уклін. Виросла на ваших піснях"
- "Спасибі за Андрія Кузьменка! Світла пам'ять..."
- "Неймовірна сцена. І найкращі українські пісні. Будь щаслива, Україно!"
- "За Петриненко респект, супер артист. З Україною від народження і до сьогодні"
- "Під час "Червоної рути" все тіло в мурашках"
- "Концерт дуже гарний! Пісні та артисти у нас неймовірні"
- "Більше за всіх кайфував на сцені Олег Скрипка"
- "DZIDZIO – це вогонь!"
Водночас деякі глядачі засмутилися через те, що не було гурту The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
- "Де The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ?"
- "Дуже чекав The Hardkiss в кінці. Шкода, що їх не було"
- "Чудовий концерт. Але до останнього чекала Тартак "Мій Лицарський хрест". Я поділяю погляди Сашка Положинського і розумію, чому він не виступав. Хтось знає, чому не було The Hardkiss? Пісня "Журавлі" мала пролунати, як на мене"
Інші ж глядачі були незадоволені, що на екрани не транслювали те, що відбувається на сцені. Гостям, які сиділи у віддалених частинах стадіону не було видно артистів. Зокрема, згадали номер Наталії Могилевської.
- "На жаль, вас бачили тільки ті, хто був під сценою. Всі інші глядачі на концерті вас не бачили. Організатори погано подумали про людей і не включили на екрани, як завжди роблять на концертах".
- "Задумка концерту дуже класна! Але на жаль упустили момент, що з трибун нічого не видно, тільки звук"
- "Як цікаво, що не показали шоу дронів. Як вони почали врізатися людям на голови. Концерт повний треш, це тільки з телеверсії все гарно, а там повна д**а творилася. Могилевська своїм човном людей в фанку мало не повбивала".
Як завершився концерт до Дня Незалежності України – дивіться ролик:
Дізнайтеся інші новини на тему: