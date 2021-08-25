Концерт до Дня Незалежності змусив розплакатися тисячі українців: реакція Мережі

Як пройшов концерт до Дня Незалежності України 2021 / Фото: Скріншот з YouTube

24 серпня на головному стадіоні країни відбулося саме довгоочікувана подія місяця. Напередодні навколо концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" вибухнуло чимало скандалів, оскільки багатьох артистів не запросили. Але, попри це, українці залишилися в захваті від шоу: гучні оплески, танці, підсвічування телефонами та сльози щастя – на стадіоні відбувалося чарівне дійство.

Після концерту гості та глядачі поспішили поділитися першими емоціями та враженнями, але роз'єдналися в думках. Комусь не вистачило виступів улюблених зірок, інших же – навпаки переповнили почуття.

Реакція Мережі на концерт до Дня Незалежності України

Багато глядачів були зворушені появою Тараса Петриненка на концерті. Розплакатися змусило і "оживлення" Кузьми, з яким співав весь стадіон.

"Ніколи в житті так багато не плакала, як сьогодні. Сльози рікою, від захвату. Кожна пісня до глибини душі. Кожна така рідна, така улюблена. Співали всією сім'єю. Дякую творцям і виконавцям"

"Тарасу Петриненку низький уклін. Виросла на ваших піснях"

"Спасибі за Андрія Кузьменка! Світла пам'ять..."

"Неймовірна сцена. І найкращі українські пісні. Будь щаслива, Україно!"

"За Петриненко респект, супер артист. З Україною від народження і до сьогодні"

"Під час "Червоної рути" все тіло в мурашках"

"Концерт дуже гарний! Пісні та артисти у нас неймовірні"

"Більше за всіх кайфував на сцені Олег Скрипка"

"DZIDZIO – це вогонь!"

Водночас деякі глядачі засмутилися через те, що не було гурту The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

"Де The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ?"

"Дуже чекав The Hardkiss в кінці. Шкода, що їх не було"

"Чудовий концерт. Але до останнього чекала Тартак "Мій Лицарський хрест". Я поділяю погляди Сашка Положинського і розумію, чому він не виступав. Хтось знає, чому не було The Hardkiss? Пісня "Журавлі" мала пролунати, як на мене"

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Інші ж глядачі були незадоволені, що на екрани не транслювали те, що відбувається на сцені. Гостям, які сиділи у віддалених частинах стадіону не було видно артистів. Зокрема, згадали номер Наталії Могилевської.

"На жаль, вас бачили тільки ті, хто був під сценою. Всі інші глядачі на концерті вас не бачили. Організатори погано подумали про людей і не включили на екрани, як завжди роблять на концертах".

"Задумка концерту дуже класна! Але на жаль упустили момент, що з трибун нічого не видно, тільки звук"

"Як цікаво, що не показали шоу дронів. Як вони почали врізатися людям на голови. Концерт повний треш, це тільки з телеверсії все гарно, а там повна д**а творилася. Могилевська своїм човном людей в фанку мало не повбивала".

Як завершився концерт до Дня Незалежності України – дивіться ролик:

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