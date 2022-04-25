Ольга Сумська назвала причину, чому її дочка залишається в РФ, доки їхня армія бомбить Україну

За словами актриси, її дочка – Антоніна Паперна – з першого дня нападу Росії дуже переживає за Батьківщину, але поки що не може виїхати з країни-агресора

Актриса вкотре виправдала доньку / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська зірка театру та кіно Ольга Сумська дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". У низці питань вона прокоментувала і мовчазну позицію своєї доньки – Антоніни Паперної, яка живе та працює в РФ. Навіть у момент, коли Росія напала на Україну.

За словами Сумської, дочка дуже переживає за Батьківщину, але поки що не може повернутися до України.

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Ольга Сумська з донькою Антоніною Паперною / Фото: instagram.com/olgasumska

Я бачу, що тут тисячі запитань. Повірте, вона дуже переживає, вона дуже плакала, бо не могла доїхати на похорон бабусі. Це найстрашніші, найзворушливіші хвилини нашої родини. Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, хай кидає все, хай їде. Ну, чорт знає що. Тільки поїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона у декреті. Кинути свій будинок – ну як це... якби була така нагода, вона б це зробила. Поки що такої можливості немає,

- сказала Сумська, котра раніше вже захищала доньку, у програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, Тоня Паперна перебуває у стосунках із Володимиром Ягличем, російським актором. З ним вона виховує двох дітей.

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Антоніна Паперна та Володимир Яглич / Фото: instagram.com/olgasumska

До речі, у Instagram Тоня Паперна закрила сторінку для нових користувачів, очевидно, через наплив людей, що обурюються через її позицію.

До речі, сьогодні також обговорюють тролінг актора Андрія Федінчика.