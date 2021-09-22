Кондратюк написав петицію до Зеленського та вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні

Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Ігор Кондратюк, який нещодавно обурився виступом Успенської в Києві, спробував вирішити це за допомогою петиції до Президента України. Телеведучий просить заборонити концерти, гастролі та виступи на фестивалях російських артистів, яких він називає громадянами країни-агресора.

Про створення петиції, яку вже підписало майже півтори тисячі людей, Кондратюк повідомив у Facebook.

Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла поневіряння, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем. Тому для мене дико і безчесно, що на 8му році війни в Україні НЕ заборонено гастролі російських артистів (як і будь-яку кооперацію з агресором, до слова!) Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди – перед їхніми жертвами, – написав Ігор Кондратюк.

Телеведучий зазначив, що переважна більшість російських артистів або відвідують окупований Крим, або відкрито підтримують агресію Кремля, або просто мовчать, що, на його думку, теж є підтримкою війни Росії з Україною.

Кондратюк згадав слова Володимира Зеленського до того, як він став президентом, про "бізнес на крові" в контексті війни.

Я вимагаю припинити цей бізнес. В світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого "русского міра", – додав телеведучий.

У коментарях Ігор Кондратюк відповів на питання про деяких спірних російських артистів, які не підтримують політику президента РФ.

"А як же Макаревич, БГ, Шевчук, Noise MC, Вася Обломов...?" – запитали у телеведучого.

"Вася Обломов? Це той неадекват, який нещодавно спитав "а пачєму нєт самальота із Маскви на Кієв"? Тут своїх дурнів багато, навіщо ще російський? А наведіть слова БГ, де він публічно засуджує окупацію Криму? Щодо Макара, Ахеджакової, Шендеровича і ще пару людей – їм, як на мене, – можна робити виключення. Прочитайте петицію, я там написав"

Кондратюк написав, що Макаревич, Ахеджакова і Шендерович можуть виступати в Україні / Фото: facebook.com/kondratjukigor

На цей момент під петицією на сайті Президента України з необхідних 25000 голосів зібрано 1531.

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