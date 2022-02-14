Конвертів із результатами було три: Суспільне пояснило помилку під час Нацвідбору

Суспільне прокоментувало скандал на Нацвідборі / Фото: instagram.com/alinapash, скріншот

Під час оголошення результатів глядацького голосування у фіналі Нацвідбору сталася велика плутанина: ведучий Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, пізніше вибачився, заявивши, що помилився, і озвучив зовсім інші бали учасників. При цьому турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла та не з'явилася.

Пізніше Тимур пояснив, що в всім винна редакторка, яка диктувала йому бали у спеціальний навушник. Вона переплутала стовпчики, в яких написані бали голосування глядачів і загальні бали в сумі з оцінками журі.

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Але у всіх виникло запитання: звідки редакторка дізналася про бали, якщо під час ефіру сказали, що конверт із результатами є лише в аудитора, яка передала його Тимуру Мірошниченку.

Журналіст сайту "Сьогодны" відвідав прес-конференцію та поставив це запитання представникам Суспільного. На запитання відповів Олексій Гончаренко, генеральний продюсер продакшена Friends Production, який разом із Суспільним проводив Нацвідбір.

Компанією PwC було зроблено один головний конверт, з яким Олена Волкова (партнер PwC в Україні – Ред.) і вийшла на сцену, і дві копії, які вона теж перевірила. Одна копія була передана в ПТС – людині, яка робила підсумкову таблицю, а друга – редакторцы, яка припустилася фатальної помилки і була на "вусі" у Тимура Мірошниченка, – пояснив Олексій.

Скріншот: YouTube

Зазначимо, що листок з результатами голосування гурт KALUSH, який посів друге місце, попросив показати публічно. На запит музикантів Суспільне відмовилося надавати ці дані. Пізніше представники мовника пояснили, що не мають права на приватний запит надавати дані голосування.

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Після завершення конкурсу гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, але у підсумку посів друге місце на Нацвідборі, звинуватила організаторів у фальсифікації результатів – нібито результати було сфабриковано заради перемоги Паш.