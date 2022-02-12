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KALUSH звинуватили Cуспільне у фальсифікації балів Нацвідбору: хочуть подати до суду

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 лютого, 23:37
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Фінал Нацвідбору, переможницею якого стала Alina Pash, закінчився скандалом
KALUSH незадоволені результатами Нацвідбору на "Євробачення-2022"
KALUSH незадоволені результатами Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: YouTube

Сьогодні стало відомо, що Україну на "Євробаченні-2022" в італійському Турині представлятиме Alina Pash. За підсумками голосування Нацвідбору у неї 15 балів – 8 від суддів та 7 від глядачів.

На другому місці Kalush Orchestra з 14 балами, а на третьому – Wellboy із 13 балами.

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Турнірна таблиця у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Турнірна таблиця у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Група KALUSH, яка увійшла до трійки лідерів Нацвідбору, звинувачує організаторів у фальсифікації результатів – нібито бали були неправильно підраховані.

Про це можуть свідчити помилки ведучих під час оголошення результатів голосування глядачів – Тимур Мірошниченко переплутав бали, при цьому турнірна таблиця зникла з екрану на сцені і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри.

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KALUSH також запросили у організаторів Нацвідбору лист із підсумковими балами, але їм відмовили.

Якщо все чесно та прозоро, чому бігти та перекидати на чужі плечі цю інформацію та не показати нам цей листочок?, – поцікавився представник KALUSH.

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Скандал набирає обертів, тому що команда KALUSH має намір створити петицію на сайті президента України щодо фальсифікації голосування у Нацвідборі на "Євробачення-2022".

Нехай дадуть нам офіційні результати, не сфабриковані, не корумповані... Чому зараз нам не можуть дати простий аркуш, де все написано, ми просто його подивилися б, навіть не фотографували, – сказав журналістам представник KALUSH.

Раніше ми писали, що скандальна Alina Pash "прогнала" Wellboy за лаштунками Нацвідбору (відео).

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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