Наташа Корольова виправдала зраду Тарзана: Хотіли заробити на нашій родині

Наташа Корольова прокоментувала історію з зрадою Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Здавалося, що історія зі зрадою Тарзана закінчилася – Наташа Корольова пробачила чоловіка , І вони разом. У Мережі деякі співачку засуджують за таке рішення, але Корольо ва віддає перевагу зайвий раз цю тему не обговорювати.

Коли я виходила заміж за Сергія, то віддавала собі звіт, що пов'язую життя з чоловіком специфічної професії. Тому я ніколи не перебувала в предрассудочних ілюзіях, мабуть, в основній своїй масі засіли в головах жінок. , – сказала співачка в бесіді з teleprogramma.pro.

Тарзан і Наташа Корольова / Фото: instagram.com/tarzan___official

Королева пояснила, що для неї означає зрада.

Я прекрасно розумію, що вони мисливці і періодично виходять на полювання. У мене інший підхід до зрад. Для мене зрада – це коли людина зраджує тебе в душі. Це зрада, з яким важко жити, а з людиною важко ділити дах над головою

Наташа Корольова і Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Історію зі зрадою Тарзана вона вважає спланованою. На думку співачки, це було зроблено заради хайпа на різних ток-шоу.

Захотіли заробити грошей на імені нашої сім'ї .Тепер відбуваються такі підстави. Раніше крали, грабували, а тепер ще й підставляють, а потім йдуть на центральні канали та отримують за це чималі гроші. Це наша дійсність, – прокоментувала співачка.

Нагадаємо, що пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша.

Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми.

Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:

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