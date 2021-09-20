Королева проти: принц Чарльз хоче зробити з Букінгемського палацу музей

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: Getty Images

У принца Чарльза є кілька амбітних ідей, які він планує здійснити, якщо успадкує трон. Так, в списку сина Її Величності скорочення монархії до семи високопоставлених членів королівської сім'ї, а також перетворення Букінгемського палацу на музей.

Проти цього категорично виступає Єлизавета II, пише The Mirror. Джерело повідомило, що план музею "не буде реалізований найближчим часом", поки править королева.

Вона не дуже зацікавлена в цій конкретній ідеї і, звичайно ж, вважає, що він (палац – ред.) повинен залишатися свого роду сімейним будинком, – цитує інсайдера видання.

Королева Вікторія була першим британським монархом, що використав палац у якості свого будинку в 1837 році. Після цього її прикладу послідували і всі інші правителі.

Королева Єлизавета II переїхала до палацу після коронації свого батька Георга VI в 1936 році. Разом зі своїм покійним чоловіком принцом Філіпом вона виховала там чотирьох дітей – принца Чарльза, принцесу Анну, принца Ендрю і принца Едварда.

Зараз Букінгемський палац виконує функцію діючої королівської резиденції. У ньому 775 офісів королеви, 52 королівські спальні і спальні для гостей, 188 спалень для персоналу, 92 приміщення господарського призначення і 78 ванних кімнат.

Для публіки відкриті парадні зали палацу, сади і тронний зал Її Величності.

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