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Улюблена їжа Єлизавети II, Кейт Міддлтон, принца Чарльза: що люблять їсти члени королівської сім'ї

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 серпня, 06:30
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Багато хто думає, що представники британського королівського сімейства люблять лише вишукані страви і ніколи не дозволяють собі з'їсти, наприклад, піцу або бургери
Що їдять Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та інші члени королівської сім'ї
Що їдять Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та інші члени королівської сім'ї / Фото: Getty Images

Члени британської королівської сім'ї – теж люди і люблять смачно поїсти, і навіть продегустувати алкогольні напої. Нещодавно ми писали про те, які алкогольні напої полюбляє Єлизавета II, а сьогодні пропонуємо дізнатися, чим люблять поласувати члени британської королівської сім'ї.

Єлизавета II

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І нехай вона королева Великої Британії, але, як виявилося, Її Величність дуже любить традиційну американську їжу – гамбургери! Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповіла, що королева любить гамбургери без булочок і з журавлинним соусом замість кетчупу, пише People.

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз

За словами МакГрейд, син Єлизавети II обожнює сливи . Він любить їсти їх на сніданок разом зі свіжим соком.

Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон

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Кажуть, що дружина принца Вільяма, внука Елізаваети II, Кейт Міддлтон обожнює каррі і часто готує страву для дітей. Так-так, сама, без помічників, як багато хто міг думати.

Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні
Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні / Фото: Getty Images

Принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта

А ось, чим люблять поласувати діти Кейт і Вільма: принц Джордж любить пасту карбонара, принцеса Шарлотта без розуму від оливок, а принц Луї великий фанат буряка! Кейт Міддлтон також зізнавалася, що всі її дітки дуже люблять пасту з сиром.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

Меган Маркл

Дружина принца Гаррі обожнює салати, смузі із зелених овочів, свіжовичавлені соки, смажені рибні тако і ягоди асаї.

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

Ще кілька новин про королівську сім'ю:

Вражаючі факти з біографії Єлизавети II – дивіться відеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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