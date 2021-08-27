Улюблена їжа Єлизавети II, Кейт Міддлтон, принца Чарльза: що люблять їсти члени королівської сім'ї

Члени британської королівської сім'ї – теж люди і люблять смачно поїсти, і навіть продегустувати алкогольні напої. Нещодавно ми писали про те, які алкогольні напої полюбляє Єлизавета II, а сьогодні пропонуємо дізнатися, чим люблять поласувати члени британської королівської сім'ї.
Єлизавета II
І нехай вона королева Великої Британії, але, як виявилося, Її Величність дуже любить традиційну американську їжу – гамбургери! Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповіла, що королева любить гамбургери без булочок і з журавлинним соусом замість кетчупу, пише People.
Принц Чарльз
За словами МакГрейд, син Єлизавети II обожнює сливи . Він любить їсти їх на сніданок разом зі свіжим соком.
Кейт Міддлтон
Кажуть, що дружина принца Вільяма, внука Елізаваети II, Кейт Міддлтон обожнює каррі і часто готує страву для дітей. Так-так, сама, без помічників, як багато хто міг думати.
Принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта
А ось, чим люблять поласувати діти Кейт і Вільма: принц Джордж любить пасту карбонара, принцеса Шарлотта без розуму від оливок, а принц Луї великий фанат буряка! Кейт Міддлтон також зізнавалася, що всі її дітки дуже люблять пасту з сиром.
Меган Маркл
Дружина принца Гаррі обожнює салати, смузі із зелених овочів, свіжовичавлені соки, смажені рибні тако і ягоди асаї.
Ще кілька новин про королівську сім'ю:
- Меган Маркл і принц Гаррі збираються розкрити таємницю, яка зіпсує репутацію королівської сім'ї.
- Кейт Міддлтон і принц Вільям передали мільйон доларів у фонд принца Гаррі.
Вражаючі факти з біографії Єлизавети II – дивіться відеосюжет: