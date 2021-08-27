Улюблена їжа Єлизавети II, Кейт Міддлтон, принца Чарльза: що люблять їсти члени королівської сім'ї

Багато хто думає, що представники британського королівського сімейства люблять лише вишукані страви і ніколи не дозволяють собі з'їсти, наприклад, піцу або бургери

Що їдять Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та інші члени королівської сім'ї / Фото: Getty Images

Члени британської королівської сім'ї – теж люди і люблять смачно поїсти, і навіть продегустувати алкогольні напої. Нещодавно ми писали про те, які алкогольні напої полюбляє Єлизавета II, а сьогодні пропонуємо дізнатися, чим люблять поласувати члени британської королівської сім'ї.

Єлизавета II

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І нехай вона королева Великої Британії, але, як виявилося, Її Величність дуже любить традиційну американську їжу – гамбургери! Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповіла, що королева любить гамбургери без булочок і з журавлинним соусом замість кетчупу, пише People.

Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз

За словами МакГрейд, син Єлизавети II обожнює сливи . Він любить їсти їх на сніданок разом зі свіжим соком.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон

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Кажуть, що дружина принца Вільяма, внука Елізаваети II, Кейт Міддлтон обожнює каррі і часто готує страву для дітей. Так-так, сама, без помічників, як багато хто міг думати.

Кейт Міддлтон на грі у Вімблдоні / Фото: Getty Images

Принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта

А ось, чим люблять поласувати діти Кейт і Вільма: принц Джордж любить пасту карбонара, принцеса Шарлотта без розуму від оливок, а принц Луї великий фанат буряка! Кейт Міддлтон також зізнавалася, що всі її дітки дуже люблять пасту з сиром.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

Меган Маркл

Дружина принца Гаррі обожнює салати, смузі із зелених овочів, свіжовичавлені соки, смажені рибні тако і ягоди асаї.

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Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

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