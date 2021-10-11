Королівська сім'я заборонила принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, з'являтися на публіці

Королівська родина відреагувала на секс-скандал навколо принца Ендрю / Фото: Getty Images

Довгий час члени королівської сім'ї ніяк не коментував скандальну справу принца Ендрю. Букінгемський палаці як і раніше офіційних коментарів не дає , але джерела наближені до членів королівської сім'ї вперше розповіли про реакцію британських монархів на все, що відбувається. У палаці вважають, що розслідування у справі про зґвалтування завдасть великої шкоди британській монархії.

Як пише Page Six, що королівська сім'я заборонила принцу Ендрю з'являтися на публіці .

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Чарльз, Анна і Едвард вкрай збентежені тим, що відбувається навколо принца Ендрю. Він ніколи не повернеться до виконання офіційних обов'язків. Для нього немає шляху назад, – розповіло джерело.

Принц Чарльз, принц Ендрю і Єлизавета II / Фото: Getty Images

Зазначається, що принц Вільям запропонував обмежити публічне життя принца Ендрю. У герцога Кембриджського досить складні стосунки з дядьком . Він вважає сина королеви загрозою для королівського монархії.

Сам принц Ендрю продовжує зберігати мовчання. Відомо, адвокати герцога Йоркського намагаються вирішити його судові розгляди з американкою Вірджинією Джуффре .

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Секс-скандал навколо принца Ендрю:

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею в Лондон, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

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У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

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