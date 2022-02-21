Зірка "Друзів" Кортні Кокс була залежною від "ін'єкцій краси": фото до і після

Кортни Кокс зараз жалкує про пластику / Фото: Getty Images, скріншот
Нещодавно ми писали про зірках, яких сильно змінила пластика. І в цьому списку є зірка "Друзі" Кортні Кокс. У новому інтерв'ю Sunday Times Style найкраща подруга Дженніфер Еністон зізналася, що кілька років буквально була залежна від "уколів краси".
Озираючись назад і вже знаючи про наслідки, 57-річна Кортні Кокс каже, що справді зайшла дуже далеко і тепер би до подібних маніпуляцій не вдавалася.
Рано чи пізно настає час, коли ти розумієш: Я змінююся. Я старію". І я намагалася утримати цю молодість протягом багатьох років і стала залежною від уколів. Раніше я не розуміла, що насправді виглядаю дуже дивно після ін'єкцій, і робила такі речі зі своїм обличчям, які б зараз ніколи не зробила.
Щодо віку, 57-річна Кортні Кокс вважає себе молодою. Її хлопцю – співаку Джонні МакДейду – 45 років, але артистка різниці у віці не відчуває.
Я, як і раніше, почуваюся молодою, у мене багато 30-річних друзів. Для мене ми одного віку.
Кортні Кокс до і після
Пропонуємо згадати, як виглядала Кортні Кокс до та після ін'єкцій.
Після уколів та пластики зірка не раз потрапляла в об'єктиви папараці.
І отримувала порцію критики.
Зараз зірка хоч і не повернула своє обличчя, ситуація зараз набагато краща.
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